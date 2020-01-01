Как снять передний и задний бампер Honda Fit/Jazz (2007-2013)

Передний бампер

схема крепления переднего бампера Honda Fit/Jazz (2007-2013)-открываем капот.

-вытаскиваем восемь пистонов (вставлены сверху вниз), которые крепят накладку и верх бампера.

-освобождаем из пазов (тянем от себя) и снимаем накладку.

-по периметру нижней части выкручиваем четыре винта и вытаскиваем пять пистонов (закручены и вставлены снизу вверх).

-выворачиваем колеса в зависимости от того какую сторону будем разбирать.

-в колесных арках освобождаем подкрылки.

-за подкрылками выкручиваем по одному винту с каждой схема крепления переднего бампера Honda Fit/Jazz (2007-2013)стороны (закручены снизу вверх), которые крепят углы бампера к крыльям.

- с помощником аккуратно освобождаем защелки в крыльях и под фарами и стаскиваем бампер вперед.

-разъединяем разъемы  противотуманных фар.

-если есть омыватели фар, разъединяем шланги (может потечь жидкость из бачка).

 

 

 

 

 

схема крепления переднего бампера Honda Fit/Jazz (2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

схема крепления переднего бампера Honda Fit/Jazz (2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задний бампер

схема крепления заднего бампера Honda Fit/Jazz (2007-2013)-по периметру нижней части выкручиваем два винта и вытаскиваем пять пистонов (закручены и вставлены снизу вверх).

-в колесных арках освобождаем подкрылки.

-отводим подкрылки в сторону и выкручиваем по одному винту с каждой стороны, которые крепят углы бампера к крыльям

-открываем крышку багажника.

-по сторонам проема багажника выкручиваем по два винта  с каждой стороны.

- аккуратно с помощником освобождаем защелки в крыльях и под задними фонарями (тянем за углы на себя и назад).

-освобождаем защелки в проеме багажника.

схема крепления заднего бампера Honda Fit/Jazz (2007-2013)- стаскиваем бампер назад.

-разъединяем  разъемы электрооборудования (если есть).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

схема крепления заднего бампера Honda Fit/Jazz (2007-2013)