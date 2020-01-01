Как снять передний и задний бампер Honda Fit/Jazz (2007-2013)

Передний бампер
-открываем капот.
-вытаскиваем восемь пистонов (вставлены сверху вниз), которые крепят накладку и верх бампера.
-освобождаем из пазов (тянем от себя) и снимаем накладку.
-по периметру нижней части выкручиваем четыре винта и вытаскиваем пять пистонов (закручены и вставлены снизу вверх).
-выворачиваем колеса в зависимости от того какую сторону будем разбирать.
-в колесных арках освобождаем подкрылки.
-за подкрылками выкручиваем по одному винту с каждой стороны (закручены снизу вверх), которые крепят углы бампера к крыльям.
- с помощником аккуратно освобождаем защелки в крыльях и под фарами и стаскиваем бампер вперед.
-разъединяем разъемы противотуманных фар.
-если есть омыватели фар, разъединяем шланги (может потечь жидкость из бачка).
Задний бампер
-по периметру нижней части выкручиваем два винта и вытаскиваем пять пистонов (закручены и вставлены снизу вверх).
-в колесных арках освобождаем подкрылки.
-отводим подкрылки в сторону и выкручиваем по одному винту с каждой стороны, которые крепят углы бампера к крыльям
-открываем крышку багажника.
-по сторонам проема багажника выкручиваем по два винта с каждой стороны.
- аккуратно с помощником освобождаем защелки в крыльях и под задними фонарями (тянем за углы на себя и назад).
-освобождаем защелки в проеме багажника.
- стаскиваем бампер назад.
-разъединяем разъемы электрооборудования (если есть).